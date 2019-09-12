Бывшая вокалистка Nightwish выступит в Москве

Финская певица Тарья Турунен, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish, проведет концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артистка приедет в столицу в рамках мировых гастролей в поддержку ее нового альбома In The Raw, релиз которого состоялся 30 августа.

Концерт состоится 13 сентября в клубе «ГлавClub Green Concert». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте заведения.

Турурен выступала в Nightwish с момента основания группы и до 2005 года, после чего занялась сольной карьерой. В ее дискографии пять сольных альбомов.

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