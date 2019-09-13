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Около 700 спецмашин примет участие в праздничном шествии городской техники

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В рамках Дня города 14 сентября в Москве на Проспекте академика Сахарова пройдет праздничный парад городской техники, в котором примут участие 699 специализированных машин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Торжественное шествие начнется на Проспекте Сахарова в 11:00 и пройдет по всему Садовому кольцу.
«Вниманию москвичей и гостей столицы будут представлены модели городской техники, которые в круглосуточном режиме обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса. В парадных колоннах пройдут коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта. Зрители смогут увидеть как современную технику на службе города, так и ретро-автомобили», — сообщил Петр Бирюков.

ГБУ «Автомобильные дороги» продемонстрирует более 280 единиц техники, без которой невозможно представить себе комплексное обслуживание дорог и крупнейших магистралей столицы. Зрители смогут увидеть не только знакомые москвичам рыжие поливомоечные гиганты на базе КАМАЗа, но и менее известные машины, которые справляются с самыми сложными задачами в жестких рабочих условиях.

Пожарно-спасательный гарнизон столицы продемонстрирует жителям и гостям города различную современную и старинную спецтехнику. По улицам города пройдут 38 единиц колесной техники различного назначения в одном строю с платформой гарнизонного оркестра, а в акватории реки Москвы глазам зрителей предстанут 11 единиц водной техники, в том числе и уже известный многим пожарный корабль «Надежда». В программе парада вместе с городской техникой будет представлено водное шоу в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада. Пожарно-спасательные корабли и команда «Аквабайк-СПАС» Главного управления МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях. Показаны будут и возможности столичной авиации, представленные ГКУ «Московский авиационный центр».

Петр Бирюков отметил, что на парад городской техники будут приглашены почетные гости, среди которых заслуженные работники городского хозяйства, медицины, транспортной отрасли, спасатели, сотрудники ГИБДД и ветераны труда. Они смогут наблюдать за торжественным шествием колонны с гостевой трибуны, которая установлена на Большой Сухаревской площади.

Поклонники советского кинематографа смогут посетить выставку городской техники, которая пройдет 14 и 15 сентября с 8:00 до 20:00 на проспекте Сахарова. Москвичи и гости столицы смогут увидеть не только современную технику коммунальных и экстренных служб, но и ретромашины. Настоящей легендой в своей отрасли, гордостью Комплекса городского хозяйства, является поливомоечная машина ПМ-10 на шасси ЗИЛ-164. Весом 4 с лишними тонны и емкостью цистерны в 6 тонн, автомобиль использовался для мойки улиц и полива зеленых насаждений в летнее время, в случае пожара — как водовоз, а зимой машины чистили город от снега с помощью специального оборудования. Автомобили именно этой модели «снимались» в фильме «Приходите завтра», 1962г.

Первый Парад городской техники, состоявшийся в 2016 году, получил двойное признание: он вошел в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы в категории «Самый массовый парад городской техники» — за 662 единицы техники.

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