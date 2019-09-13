ВТБ первым среди российских банков опустил ставки по ипотеке ниже 9 процентов

Банк ВТБ с 13 сентября меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0,3 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении банка.

Выгодными ценовыми параметрами клиенты могут воспользоваться в рамках программы «Больше метров — ниже ставка», которая действует до 31 октября 2019 года. В рамках программы кредит можно оформить под 8,9 процента годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка — по ставке 9,4 процента.

Клиенты ВТБ, получающие ежемесячные зачисления на счет, могут воспользоваться дополнительными дисконтами в размере 0,3 процентных пункта. Для активных пользователей «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» предусмотрен дисконт до 0,6 процентных пункта.

Также с апреля этого года семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5 процентов в рамках программы «Ипотека с господдержкой». Ставки указаны с учетом комплексного страхования и действуют как на первичном, так и на вторичном рынке.

«Ипотека — стратегически важный продукт для бизнеса ВТБ. В рамках клиентоориентированного подхода мы стремимся постоянно улучшать жилищные условия россиян и снижаем ипотечные ставки до наиболее выгодных значений. В этом году мы уже неоднократно меняли ценовые параметры. С 13 сентября наша ставка в рамках базовых программ будет установлена на уровне ниже 9 процентов, при этом по господдержке клиенты уже с апреля могут оформить кредит по ставке 5 процентов», — отметил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

За первые восемь месяцев 2019 года ВТБ заключил более 165 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 405 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 13 процентов. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10 процентов и на 1 сентября превысил 1,5 триллиона рублей.

