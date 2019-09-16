Россияне назвали комфортный уровень доходов

Большинство россиян (59 процентов) не имеют никаких сбережений. Однако они готовы начать откладывать деньги при уровне дохода от 35 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на результаты опроса.

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Среди тех, кто откладывает деньги, треть делает это «нерегулярно и точечно» (например, откладывают их с продажи имущества или при получении наследства). Около 60 процентов регулярно откладывают деньги с зарплаты, около 10 процентов — с премии. Порядка 40 процентов россиян, которые имеют сбережения, формируют их за счет небольших сумм с зарплат — от 5 до 10 процентов дохода. Треть откладывает меньше пяти процентов.

Среди тех, кто не делает сбережений, почти треть заявили, что им для того, чтобы начать, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи. Чуть больше 20 процентов готовы откладывать при доходе 55 тысяч рублей на члена семьи, 17 процентов — при доходе от 35 до 45 тысяч. Около 11 процентов опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи, а 2 процента — при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей) непрерывно падали с 2014 по 2017 год. В 2018 году они показали околонулевой рост на 0,1 процента. Среднедушевой доход россиян по итогам 2018 года составлял 33 тысячи рублей в месяц.

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