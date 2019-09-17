Российский регион получит миллиарды на развитие инфраструктуры

Ленинградской области планируется направить из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей в 2020 году на реализацию транспортных инфраструктурных проектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, отметил важность строительства второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после «Девяткино») в Кудрово, и попросил оказать финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию проекта.

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