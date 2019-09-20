В Подмосковье подвели итоги акции «Маленький пассажир»

В Подмосковье завершилась масштабная кампания «Маленький пассажир – большая ответственность!», в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции провели более 600 массовых проверок и 275 рейдов. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 20 сентября.

Всего при перевозке детей водителями было выявлено свыше 5,4 тысячи нарушений.

Как отметил начальник управления организации безопасности дорожного движения областного Минтранса Виктор Щулепников, в регионе реализуется

комплекс мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В частности, речь идет об обустройстве пешеходных переходов, установлении направленной подсветки.

Он добавил, что детская смертность на дорогах снизилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за девять месяцев количество погибших на областных дорогах снизилось на 20 процентов.