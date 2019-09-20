На фестивале Comic Con Russia покажут фильм «Zомбилэнд: Контрольный Выстрел»

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится предпремьерный показ продолжения комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сеанс запланирован на 6 октября. Главные роли в новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника исполнят Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг и Эмма Стоун. В российских кинотеатрах ленту начнут показывать с 24 октября.

Шестой Comic Con Russia пройдет с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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