Финляндия объявила войну российским волкособам

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру области Уусимаа уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом из России в Финляндию волков и выращиванием волкособов. Об этом сообщает портал Yle.

По его данным, дело расследуется по статьям «Нарушение законов об охране животных», «Нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «Контрабанда животных» и другим. Предполагается, что соответствующие преступления произошли в нескольких населенных пунктах Финляндии в период с июля 2016-го по январь 2019 года.

Всего по делу проходят восемь человек. Основной подозреваемой является хозяйка фермы в провинции Канта-Хяме, которая занималась выращиванием волкособов — гибрида волка и собаки. В ходе предварительного расследования было установлено, что волков для скрещивания незаконно завозили из России.

В начале января финская полиция обыскала три объекта, где, как предполагалось, разводили волкособов. В ходе обысков на одной из ферм были обнаружены 64 собаки, коры, голуби, козы, свиньи и кошка, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и еды. Собственника фермы арестовали.

Выведение, содержание и продажа волкособов запрещены в Финляндии с 1 июня 2019 года. На тот момент в стране насчитывалось около тысячи таких животных. Местные жители заводили их как домашних питомцев.

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