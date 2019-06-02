Финляндия объявила войну шиповнику

Власти Финляндии внесли шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредоносных видов растений, запретив тем самым его импорт и продажу. Об этом сообщило Министерство сельского и лесного хозяйства страны на своем сайте.

Там добавили, что запрет на выращивание этого вида шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода. Его собираются ликвидировать в парках, садах, у водоемов. По словам специалистов, Rosa rugosa быстро распространяется у берега моря и замещает всю типичную для этой местности растительность. Вместе с ним вредоносным признали люпин многолистный, горец сахалинский и другие.

При этом бороться с шиповником в целом в Финляндии не собираются — лишь с одним из его видов.

Кроме того, правительство страны запретило содержание, рекламу и продажу волкособов — гибридов волка и собаки. В настоящее время в стране насчитывается около тысячи таких животных.

В июне 2016 года в России приняли закон о запрете выращивания генетически и инженерно-модифицированных растений и животных. Исключение коснулось лишь ученых: разведение генно-модифицированных организмов (ГМО) разрешено в научных целях.

Весной 2014 года суд в Барнауле запретил выращивать кукурузу и горох рядом с аэропортом. Выяснилось, что эти растения создают угрозу «безопасности полетов воздушных судов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!