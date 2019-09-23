40 подмосковных врачей получили сертификаты по соципотеке

40 подмосковных врачей получили сертификаты по программе «Социальная ипотека», церемония вручения свидетельств о праве на получение жилищных субсидий состоялась в доме правительства Московской области в понедельник, 23 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр жилищной политики Инна Федотова уточнила, что на эти цели из бюджета было выделено 200 миллионов рублей.

Как отметила региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова, решение социально-бытовых и жилищных вопросов является одним из самых приоритетных направлений работы правительства. Она пожелала медикам развиваться профессионально, и уютного нового жилья.

Всего за 2019 годы вручены свидетельства 160 врачам. Также в программе участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и тренеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о продлении этой программы. По его словам, она очень востребована и помогает в решении проблемы дефицита кадров