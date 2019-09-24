Власти Подмосковья рассказали о «пространствах безопасности»

К подмосковной системе «Безопасный регион» с начала годы подключено 7,5 тысячи камер видеонаблюдения, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует РИАМО во вторник, 24 сентября.

По его словам, благодаря реализации проекта в населенных пунктах региона удалось создать «пространства безопасности». «Данные меры оказывают помощь не только в раскрытии уже совершенных правонарушений, но и способствуют их профилактике», — отметил Пестов.

Он уточнил, что всего к системе подключены более 34,5 тысячи камер. В свою очередь, в пресс-службе областного правительства добавили, что в текущем году значительное внимание уделяется оборудованию видеонаблюдения на входных группах подъездов многоквартирных домов.

В мае сообщалось, что в систему «Безопасный регион» интегрируют камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в автобусах Подмосковья.

Программа реализуется с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.