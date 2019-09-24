Победитель лотереи поехал в Африку и погиб при загадочных обстоятельствах

В Эфиопии при загадочных обстоятельствах погиб победитель лотереи, выигравший миллионы канадских долларов. Об этом сообщает СBC News.
Майкл Гебру (Michael Gebru) родился и вырос в Эфиопии. Позднее он перебрался в Канаду, получил канадское гражданство и устроился на завод. В 2017 году мужчина снова остался без работы. После увольнения он купил лотерейный билет и неожиданно для себя выиграл 10,7 миллионов канадских долларов (515 миллионов рублей).
Гебру признавался журналистам, что хочет купить дом и побывать на Ямайке. Кроме того, он планировал использовать доставшееся ему богатство во благо другим. «Я всегда говорил, что если выиграю в лотерею, то буду помогать нуждающимся», — заявлял мужчина.
Его родственники утверждают, что Гебру сдержал слово. Став миллионером, он часто навещал Эфиопию и пытался изменить жизнь бывших соотечественников к лучшему.
Около двух недель назад мужчина снова улетел в Африку, а через несколько дней родственники Гебру в Канаде узнали о его гибели. Они подозревают, что его убили из-за денег, и надеются на помощь канадского посольства в Эфиопии в получении дополнительных сведений о произошедшем.
В 2017 году сообщалось, что жительница Шотландии, выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов, обвинила организаторов в том, что деньги испортили ей жизнь и стали причиной серьезного стресса.