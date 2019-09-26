Группа Crown The Empire приедет в Россию

В Москве пройдет концерт американской металкор-группы Crown The Empire. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Их выступление состоится 28 сентября в новом клубном пространстве «1930». Старт мероприятия запланирован на 20:00.

Коллектив Crown The Empire был организован в 2010 году. В настоящее время он состоит из Эндрю «Энди Лео» Веласкеса, Брэндона Хувера, Хейдена Три и Брента Тадди. За почти десятилетнюю карьеру музыканты из Далласа выпустили четыре студийных альбома и более 15 клипов.

В апреле группа выпустила сингл Sudden Sky, а в июне — сингл и клип MZRY, который к настоящему моменту набрал более 633 тысяч просмотров на YouTube. Их последний альбом вышел 19 июля.

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