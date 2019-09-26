В Москве состоялось открытие сезона спектакля «В городе Лжедмитрове»

В Москве 15 сентября состоялось открытие сезона музыкального спектакля «В городе Лжедмитрове». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Режиссером постановки, которая проходит в ДК имени Зуева, стал Максим Виторган. Главные роли исполнили Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», Сергей Белоголовцев, Кристина Бабушкина и Наталья Вдовина.
«Когда я впервые прочитал пьесу, то сразу выделил для себя несколько тем. Первая — ценность человеческой жизни и ответственность перед мирозданием за то, чтобы ее прожить, несмотря на все ужасы, что происходят вокруг, царящий абсурд и произвол. Вторая — найденная форма сатирической рамки, сквозь которую мы смотрим в наше время и нашу действительность. А также тема человеческой амбициозности, которая становится главным действующим механизмом и в отсутствие каких-либо талантов, ведет к уничтожению человеческой природы и жертвам вокруг», — поделился Виторган.
Следующие показы пройдут 2 и 3 октября.