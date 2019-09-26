В России допустили возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что космодрому Восточный в Амурской области в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, придет время и для этого», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

7 сентября Путин предложил назвать строящийся совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 25 сентября стало известно, что казахстанская сторона прорабатывает вопрос переименования «Байтерека» в «Назарбаевский старт».

6 сентября Путин раскритиковал процесс строительства космодрома Восточный. «Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — сказал российский лидер.

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