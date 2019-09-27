Помпео поверил в возможность совместной работы с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео раскрыл детали разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Помпео, они с Лавровым обсудили двусторонние и глобальные вопросы, в частности, контроль над вооружениями. Он также выразил уверенность в том, что Россия и США смогут работать вместе, несмотря на разногласия.

«Хотя у нас и есть области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь вперед. Мы работали вместе раньше — сможем сделать это и снова», — заявил госсекретарь.

Встреча Помпео и Лаврова прошла 27 сентября в рамках Генассамблеи ООН, встреча продлилась около 50 минут. Дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Афганистане, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также конфликт на Украине. Помимо этого, Лавров заявил, что попытки США давить на Россию с помощью экономических санкций тщетны.

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