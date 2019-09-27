Названо число слепоглухих детей в России

В настоящее время в России зарегистрировано 732 слепоглухих ребенка. Об этом в ходе круглого стола, посвященного социализации таких детей, сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова со ссылкой на данные благотворительных организаций, передает РАПСИ.

По ее словам, на данный момент существует ряд проблем, мешающих социализации детей с подобными особенностями. В частности, речь идет о нехватке специалистов, отсутствии специализированных направлений в вузах, трудностях организации образовательного процесса, а также о том, что слепоглухота не обозначена как отдельный вид нарушения здоровья.

Другие участники мероприятия также упомянули недостаточно развитую инфраструктуру, помощь и социальную адаптацию людей с нарушением слуха и зрения. В связи с этим, по их мнению, необходимо создание специализированного многофункционального пространства.

Предполагается, что такой центр появится в Сергиевом Посаде. «Мы придумали создать жилой учебно-производственный комплекс "Преображение", где у молодых людей будет возможность проживания на территории этой деревни, обучения профессиям, социализации и трудоустройства на базе этого комплекса», — рассказала президент благотворительного фонда памяти Великой княгини Елисаветы Феодоровны монахиня Ефросиния.

Согласно плану, в центре будут оказывать не только медицинскую, но и психолого-педагогическую помощь, а также откроют школу дегустаторов-парфюмеров в рамках учебного центра.

В России насчитывается порядка 12 тысяч человек с ограниченными возможностями, которые имеют проблемы со слухом, зрением и страдающих немотой. Из них социализируются менее одного процента.

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