Оборот малого бизнеса Ярославской области вырос на 30 процентов

Оборот малого бизнеса Ярославской области по итогам 2018 года превысил 611 миллиардов рублей и по сравнению с 2017 годом увеличился на 30 процентов. Налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет РФ в 2018 году составили без малого 20 миллиардов рублей и по сравнению с предыдущим годом выросли почти на 9 процентов. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе официальной встречи с генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом, прошедшей в рамках выездной стратегической сессии Корпорации в Ярославле.

Глава региона отметил, что Ярославская область успешно сотрудничает с Корпорацией, что помогает решать важнейшие вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, в сфере которого занято около 150 тысяч жителей региона.

«Наша работа продуктивна во многом благодаря тому, с каким вниманием руководство региона относится к созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Предприниматели региона хорошо проинформированы о государственных программах поддержки и активно ими пользуются», — отметил Александр Браверман.

На стратегической сессии предприниматели региона презентовали представителям Корпорации МСП пять проектов, которым может быть оказана финансовая поддержка. Общим объемом инвестиций составляет порядка 365 миллионов рублей.

В рамках стратегической сессии прошла презентация Портала Бизнес-навигатора МСП. Всего в период с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались более 13 тысяч предпринимателей региона.

В Ярославской области на системной основе проводятся выездные стратегические сессии Корпорации МСП, на которых отбираются наиболее перспективные инвестиционные проекты. По результатам двух предыдущих выездных стратегических сессий уже отобрано 11 проектов, общим объемом инвестиций в которые составляет более 1,7 миллиарда рублей.

При участии Корпорации МСП в 2017 году в регионе была создана сеть региональных лизинговых компаний. По состоянию на конец сентября текущего года региональная лизинговая компания Ярославской области оказала льготную лизинговую поддержку 66 проектам на сумму 1,41 миллиарда рублей, в том числе 23 проектам Ярославской области, на общую сумму 275 миллионов рублей.

В Ярославской области с 2018 года реализуется программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, в рамках которой оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным кооперативам на общую сумму в размере 71 миллиона рублей.