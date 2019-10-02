В российском регионе построят железную дорогу за миллиард

Строительство новой железнодорожной линии до Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области начнется до конца текущего года. Стоимость новой линии составит 0,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Строительство планируют начать до конца текущего года. Протяженность ветки составит 13,9 километра, она будет использоваться для грузового железнодорожного сообщения. В региональном правительстве полагают, что появление новой железнодорожной линии привлечет новых резидентов в ОЭЗ.

Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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