Девушки спели о пользе презервативов и получили награду

30 сентября и 1 октября в московском клубе «16 тонн» прошел фестиваль независимой музыки «Индюшата-2019», в котором приняли участие десять групп — финалистов региональных отборочных туров конкурса, передает корреспондент «Ленты.ру». Гран-при фестиваля получил драм-н-бас дуэт из Саратова Tilly Twister. Приз за лучшее шоу увезли в Калининград зомби-металлисты Electrolize.

Фестиваль независимой музыки «Индюшата» (производное от «инди») проводился в 29 раз и по этому показателю может считаться одним из старейших в России. Особенностью конкурса является то, что участвующие в нем группы никогда ранее не играли сольных концертов в Москве и столичной публике практически неизвестны.

В нынешнем году году благодаря президентскому гранту отбор исполнителей проходил в десяти крупнейших городах России, в результате финал собрал исключительно сильный и разнообразный состав участников.

В первый день раскачали зал и привели в восторг зрителей «мастера терроризма и праведного грува» из Саратова — Tilly Twister. Ехидные остросоциальные тексты, положенные на жесткую драм-н-бас основу, так понравились жюри, что группа получила гран-при фестиваля и контракт на запись первого альбома.

Выступление Electrolize на фестивале «Индюшата-2019 » Фото предоставлено организаторами

Репутацию Екатеринбурга, как третьей рок-столицы России, поддержал арт-рок-театр Vitamin Youth. Семеро наряженных в смирительные рубашки выпускников сумасшедшего дома заставили вспомнить дни молодого «Аукцыона» и «Звуков Му».

Манана из Симферополя при поддержке собственной мамы за клавишами спела англоязычный ритм-н-блюз. Казанская альтернатива CL.EVER показала весьма бодрую программу, украшением которой стали две сексапильные вокалистки, а краснодарский дуэт «ШиShка» озадачил сложными ассоциациями.

Второй день фестиваля оказался еще интереснее. Открыли программу энергичные представители пермского инди-рока — группа «Абзац». Две московские девушки, назвавшие себя «Тачка», пели про прерванный половой акт, пользу презервативов и задорно ругались со сцены.

Индастриал металлисты Electrolize с крайнего запада России к общему восторгу устроили на сцене садо-маза шоу с жутким гримом, лязгом цепей, палачами и мягкими игрушками. Сразу же после них в амбиент и транс аудиторию погрузил дуэт из Владивостока Warm Trees. Девушка, представляющая себя то ли ведьмой, то ли эльфом, исполнила несколько баллад на несуществующем языке, заставив жюри вспомнить о 4AD, Dead Can Dance и Лизе Джеррард.

Закрывали фестивальную программу «посторонние» (с маленькой буквы) — рэп-трио из Санкт-Петербурга с жестко поданными остроумными текстами и мощным драйвом.

Итоги «Индюшат-2019» подвел главный идеолог и организатор фестиваля Александр Кушнир: «То, что происходило на фестивале, это даже не завтрашняя музыка, а послезавтрашняя. Мы просто катализировали этот процесс. Это эклектика, полистилистика и очень приятно, что нет привязанности к группам старого стиля русского рока. Тут и синти-поп, и хип-хоп, и новая волна, и альтернатива… Я увидел минимум три-четыре команды, которые уже в следующем сезоне обязательно прозвучат. На Tilly Twister уже обратила внимание «Дикая мята», зомби-металлисты со своим диким шоу наверняка станут изюминкой летних фестивалей, дальневосточный Warm Trees — для эстетов, а я лично выделил бы питерских «посторонних».

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