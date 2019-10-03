Подмосковье стало вторым по производству сыра в России

Подмосковье заняло второе место в России по производству сыра и сырных продуктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин со ссылкой на рейтинг Аналитического центра Milknews, передает РИАМО.

«С начала года производство сыров в области выросло на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произведено 36,2 тысячи тонн», — рассказал он.

По словам министра, в скором времени начнут работать заводы сырного кластера, который создавался по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что это повысит шансы региона занять первое место.

Рейтинг возглавляет Алтайский край с показателем 55,4 тысячи тонн.

Андрей Воробьев неоднократно говорил, что у региона есть все предпосылки для выхода на лидирующую позицию по сырному производству.