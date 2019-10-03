Фестиваль Signal Asia объявил первую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии, которое пройдет с 9 по 11 января на побережье индонезийского острова Бали, выступят Nicolas Lutz, Sofia Rodina, Rhadoo и Abelle. Кроме того, ожидается лайв-перфоманс от российских рок-модернистов Shortparis.

Отмечается, что Signal Asia состоится в центре ночной жизни Бали – популярном районе Чангу. Для посетителей организуют три сцены, которые будут автономны и при этом удалены друг от друга не более чем на 500 метров. Основное действо развернется на побережье океана. Расписание площадок будет опубликовано позднее.

Предыдущий фестиваль Signal прошел с 15 по 18 августа в Никола-Ленивце. Его хедлайнерами стали такие артисты, как Phase Fatale, Efdemin, Lutto Lento, tINI и Francesco Del Garda.

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