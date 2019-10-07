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Подмосковье заключит 14 соглашений в сфере агропромышленного комплекса

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Минсельхоз планирует подписать 14 соглашений в сфере агропромышленного комплекса на выставке «Золотая осень», сообщил руководитель ведомства Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 7 октября.

По его словам, речь идет о строительстве крупного тепличного комплекса в Кашире, комплексов по выращиванию голубики, малины, клубники и спаржи в Щелкове. Также в регионе могут создать крупное булочно-кондитерское производство.

Все договоренности будут нацелены на развито экспортного потенциала региона, подчеркнул министр. Разин уточнил, что общий объем инвестиций может составить около 11 миллиардов рублей.

Всероссийская агропромышленная выставка пройдет в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. Всего в фестивале участвуют более 100 сельхозпроизводителей из 50 регионов.

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