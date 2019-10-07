Российских гаишников заподозрили в покрывательстве пьяного судьи

Управление Следственного комитета России (СКР) по Кировской области проверяет информацию о том, что сотрудники ГИБДД остановили машину с пьяным мужчиной, которому помогли избежать наказания. Об этом в понедельник 7 октября, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняет издание Baza, речь идет о местном судье. Изначально его остановили для проверки документов, но тот попытался сбежать, а его упруга быстро пересела на водительское место.

Мужчину сразу же поймали, однако после короткого разговора полицейские оформили протокол на его жену. По словам очевидцев, судья возвращался после собственной свадьбы и от него исходил сильный запах алкоголя.

Позже выяснилось, что судью, выходящего из машины со стороны водительского места, сняли на видео.

15 января стало известно о ДТП с участием пьяного судьи Арсена Крикорова. Его автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, а сам водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы.

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