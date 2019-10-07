Подмосковные ветеринары начали проверку скота на туберкулез

Диагностика крупного рогатого скота началась в Подмосковье в целях недопущения заболевания животных туберкулезом, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 7 октября.

«Для предупреждения этой болезни необходимо проводить аллергическое исследование всего поголовья с последующим удалением реагирующих на туберкулин животных. Также важно регулярно проводить тщательную дезинфекцию помещений», — рассказал Разин.

Министр подчеркнул, что в первую очередь специалисты придут к тем животноводам, которые сдают молочную продукцию на рынки и в магазины.

По его словам, крупный рогатый скот проверяют дважды в год — весной и осенью. Он отметил, что специалисты запланировали проверку порядка 110 тысяч голов.

В начале сентября сообщалось, что на зиму для скота в регионе заготовили более 1,5 тысячи тонн корма.