ФБР выбрало «самого продуктивного» убийцу

ФБР назвало маньяка Сэмюэля Литтла, признавшегося в 93 преступлениях, «самым продуктивным» убийцей в истории США. Об этом пишет The New York Post.

79-летний Литтл наводил ужас на улицах с 1970 по 2005 годы. Несмотря на признание в почти сотне убийств, следователи сумели доказать его причастность к 50 из них. При этом отмечается, что остальные 43 рассказа маньяка также заслуживают доверия — в 34 случаях он точно указал возраст жертв, их цвет кожи, район и время совершения убийств, которые считались нераскрытыми.

Большинство его жертв были женщинами. Он предпочитал душить своих жертв. Преступник долгие годы верил, что его не поймают, поскольку думал, что до его жертв никому нет дела. Его удалось схватить в 2012 году в приюте для бездомных, доказательством его вины стала ДНК-экспертиза с мест преступлений.

До 1975 года Литтл подвергался аресту 26 раз на территории 11 штатов США.

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