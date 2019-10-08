Российские чиновники отреагировали на ползающего по ступенькам больницы инвалида

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться, почему в Ершове женщине-инвалиду пришлось заползать на крыльцо больницы по лестнице. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что больница, где произошел инцидент, не относится к Минздраву, а принадлежит Приволжской железной дороге. Там пояснили, что также разбираются в ситуации.

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Ранее жители города Ершов опубликовали фотографии, на которых женщина забирается на коленях на крыльцо железнодорожной больницы, рядом с ней стоит инвалидное кресло. На предложение помощи женщина ответила отказом и сказала, что «уже привыкла» так делать.

В Минздраве Саратовской области заявили, что учреждение является частным и отказались от комментариев.

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