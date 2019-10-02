Россиянам перестало нравиться качество медпомощи

Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития, передает ТАСС.

По сравнению с 2017 годом, этот показатель снизился на 1,2 процента, остановившись на отметке в 38,7 процента. Таким образом, в 2018 году не была достигнута соответствующая цель госпрограммы «Развитие здравоохранения», по которой удовлетворенность населения планировалось довести до 41,7 процента.

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В Минздраве отметили, что граждане, обращавшиеся к врачам, выказывали недовольство долгим временем ожидания приема врача, недостатком медицинских кадров и плохим оснащением лечебных учреждений.

В июне в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.

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