Российскую больницу захотели наказать за «лечение» умерших больных

В Табасаранском районе Дагестана больница «лечила» уже умерших пациентов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным ведомства, в 2017 году от медицинского учреждения поступили документы в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) о возмещении стоимости лечения четырех местных жителей. Фонд перечислил больнице деньги, однако выяснилось, что пациенты давно умерли.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Виновным грозит до двух лет тюрьмы.

В марте стало известно, что в Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента. Как выяснила прокуратура, в 2017 году эндокринолог местной больницы внесла данные об оказании ему медпомощи, чтобы получить деньги от ФОМС. Оказалось, что пациент умер в 2015 году.

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