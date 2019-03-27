Россия
 
Последние новости
Ford решил уйти из России
Российского депутата обвинили в оправдании терроризма из-за сериала НТВ
Нео из «Матрицы» хотели сменить пол
Один из фигурантов дела Абызова сбежал за границу
Глава UFC обозначил сроки возвращения Нурмагомедова в октагон
Названо число ликвидированных в России террористов и их главарей
Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль
Суд над министром обороны СССР в Литве закрыли для российских дипломатов
Журналисты ведущих СМИ в мире проиграли по зарплате нянечкам и позавидовали
Новости партнеров

В российском городе промокшие медкарты пациентов выбросили на свалку

Перейти в «Мою Ленту»
Четвертая Власть / YouTube

В городе Марксе Саратовской области следствие организовало проверку после того, как в сети появилась информация, что на одной из свалок обнаружены разбросанные медицинские документы с персональными данными пациентов. Об этом в среду, 27 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По информации ведомства, медкарты нашли местные жители. В документах содержались анкетные данные граждан, их домашние адреса, диагнозы и результаты обследований.

«Тем самым, в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну», — говорится в сообщении. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

25 марта в сети появилось видео, на котором видно, что среди кучи мусора лежат медицинские документы. По данным «Четвертой власти», ролик был снят в одном из гаражных боксов в районе бывшей городской свалки.

В министерстве здравоохранения региона изданию рассказали, что выброшенные документы были испорчены в ходе затопления больницы, и их было решено ликвидировать. «Больница заключила договор со специализированной организацией, которая должна была уничтожить бумаги. Старые медкарты передали исполнителю», — заявили там.

Ведомство также организовало проверку по факту инцидента.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Пермском крае главврач Кочевской районной больницы лишился работы из-за использования медицинских документов вместо туалетной бумаги. Решение принято по результатам проверки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав организовал проверку из-за выброшенных на свалку медкарт в Марксе
В Марксе медкарты с личными данными пациентов выбросили на свалку
Пенсионерка сколотила банду и оформляла фальшивую инвалидность
Главврач лишился работы из-за использования медкарт вместо туалетной бумаги
Другие материалы рубрики
Россия00:0124 марта

«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
14:00Сегодня

Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

13:18Сегодня

Власти захотели лишить миллионы россиянок короткого рабочего дня

13:1524 марта

Российские подростки избили прохожего и изнасиловали его жену

Россия00:0326 марта

«Дочка таяла и слабела на глазах»

У Наташи нет денег на дорогое лекарство. Ей нужна ваша помощь
12:37Сегодня

Кремль оставил зевакам рассуждения об атаке либералов в связи с делом Абызова

12:30Сегодня

В Кремле объяснили отсутствие реакции Путина на задержание Абызова

03:1223 марта

В Минздраве назвали главную причину смерти мужчин

Россия00:0626 марта

«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»

Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
12:32Сегодня

План Израиля по сирийскому урегулированию озадачил Кремль

11:48Сегодня

Следователи нашли объяснение ожогам от пыток у членов «Свидетелей Иеговы»

11:38Сегодня

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Россия
«Не знал, зачем вообще живу»
 
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»
Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль
Власти захотели лишить миллионы россиянок короткого рабочего дня
Кремль оставил зевакам рассуждения об атаке либералов в связи с делом Абызова
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Стало известно о переброске российских киберспециалистов в Венесуэлу
В ХАМАС рассказали о заказчике обстрела Израиля
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
В России рассказали о разведке НАТО у границ
Сирия потребовала обсудить Голанские высоты в ООН
Трамп продлил режим ЧП в США на год из-за киберопасности
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Порошенко заподозрили в махинациях с санкционным списком в пользу России
Суд над министром обороны СССР в Литве закрыли для российских дипломатов
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Порошенко пообещал украинцам обходиться своим газом
Все материалы
Экономика
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
ВТБ купил кусочек KFC
Ford решил уйти из России
РСХБ и Роскачество помогут аграриям повысить эффективность бизнеса
Россияне испугались за свою жизнь на пенсии
Все материалы
Силовые структуры
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Михаил АбызовСК возбудил дело против бывшего министра Абызова
Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бездействовавших при убийстве пауэрлифтера силовиков отправили в колонию
Бывший министр Абызов высоко оценил работу задерживавших его сотрудников ФСБ
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Единственного поставщика российских компьютеров МВД задержали за злоупотребления
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Раскрыты подробности увода полыхающего МиГ-29ЛЛ от жилых домов в Подмосковье
Индия сбила спутник Земли
Американцев решили отправить на Луну любой ценой
Югу России и Украины предрекли скорую катастрофу
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
Глава UFC обозначил сроки возвращения Нурмагомедова в октагон
Хоккеист Панарин рассказал о разнице между русскими и американцами
Представитель Макгрегора прокомментировал обвинения в домогательствах
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить
Погба захотел получать больше всех в «Реале»
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
Нео из «Матрицы» хотели сменить пол
Актеры «Мстителей» рассказали о проигрыше супергероев в финальной части эпопеи
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
Израиль рассказал о плане в случае теракта во время «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Мужчина опубликовал список требований к спутнице и стал посмешищем
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Журналисты ведущих СМИ в мире проиграли по зарплате нянечкам и позавидовали
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
Напуганная обстрелами израильтянка с псом сняла себя на видео и стала знаменитой
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Накачанным губам предрекли уход в прошлое
Для россиян создали кнопочный телефон в честь царя-убийцы
Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе
Шведской семье подложили наволочки со свастикой и Гитлером
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс
Летевшие домой иностранцы случайно оказались в России из-за проблемы попутчика
Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов
Мужчина перевез в самолете смертоносную змею и попался
Плюющаяся кобра спряталась в унитазе и подстерегла пятилетнюю девочку
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
Все материалы
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
История Toyota Land Cruiser
Как трофейный джип стал самым известным японским внедорожником
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Hyundai назвал имя нового доступного кроссовера
В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом
Все материалы
Дом
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Замаскированную под дерево гостиницу снесли в Москве
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Ипотеке в России предрекли удорожание
В Москве подешевели дома
Все материалы