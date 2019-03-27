В российском городе промокшие медкарты пациентов выбросили на свалку

Четвертая Власть / YouTube

В городе Марксе Саратовской области следствие организовало проверку после того, как в сети появилась информация, что на одной из свалок обнаружены разбросанные медицинские документы с персональными данными пациентов. Об этом в среду, 27 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По информации ведомства, медкарты нашли местные жители. В документах содержались анкетные данные граждан, их домашние адреса, диагнозы и результаты обследований.

«Тем самым, в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну», — говорится в сообщении. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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25 марта в сети появилось видео, на котором видно, что среди кучи мусора лежат медицинские документы. По данным «Четвертой власти», ролик был снят в одном из гаражных боксов в районе бывшей городской свалки.

В министерстве здравоохранения региона изданию рассказали, что выброшенные документы были испорчены в ходе затопления больницы, и их было решено ликвидировать. «Больница заключила договор со специализированной организацией, которая должна была уничтожить бумаги. Старые медкарты передали исполнителю», — заявили там.

Ведомство также организовало проверку по факту инцидента.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Пермском крае главврач Кочевской районной больницы лишился работы из-за использования медицинских документов вместо туалетной бумаги. Решение принято по результатам проверки.

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