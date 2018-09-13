Пенсионерка сколотила банду и оформляла фальшивую инвалидность

68-летняя жительница Волгоградской области брала у людей деньги за оформление липовых документов по инвалидности, сообщает главное управление МВД России по региону.

Пенсионерка организовала схему получения фальшивой инвалидности вместе с двумя подругами. По данным полиции, к ним обратился 46-летний житель Волгограда и предложил 290 тысяч рублей за оформление документов. Женщина передала 45 тысяч двум медикам — медсестре бюро судебно-медицинской экспертизы и неврологу. Врачи указали в медкарте ложные сведения, и мужчине присвоили вторую группу инвалидности. Остальную сумму подруги разделили между собой.

Третью группу инвалидности пенсионерки продавали в два раза дешевле. Полицейские установили, что за эту услугу жительница Московской области заплатила 110 тысяч рублей, 40 тысяч из них подруги уже передали медикам.

Против пенсионерки и ее приятельниц возбудили уголовные дела о даче взятки, посредничестве во взяточничестве, мелком взяточничестве, мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов.

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