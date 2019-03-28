В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

В Нальчике прокуратура нашла нарушения законодательства о здравоохранении в деятельности поликлиники №3. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел по Нальчику регионального Следственного управления Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по первой части 292 статьи УК («Служебный подлог, совершенный из корыстной заинтересованности»).

В июне 2018 года городская больница Буйнакска отчиталась в фонд ОМС Дагестана о лечении 40 человек, которые умерли или находились за пределами республики. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2016-2017 годах работники медучреждения отправляли в фонд ложные сведения, в результате чего бюджет потерял 40 тысяч рублей.

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