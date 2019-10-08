Воробьев презентовал систему контроля за утилизацией коммунальных отходов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил федеральным чиновникам систему контроля за сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает РИАМО.

Мероприятие прошло в центре управления регионом. Систему оценили министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Воробьев отметил, что закрытые полигоны удалось рекультивировать благодаря поддержке российского правительства.

В свою очередь Кобылкин отметил успехи Московской области в реализации так называемой мусорной реформы. «Считаю, что по аналогии с тем, что мы прошли в Московской области, опыт можно тиражировать на всю страну. Реформа успешно стартовала здесь и продолжает набирать обороты», — подчеркнул он.

Подмосковье одним им из регионов утвердило комплексную программу создания инфраструктуры обращения с отходами. Построены три комплекса по переработке отходов, что значительно уменьшает объем захоронений, говорится в сообщении. В 2019 году была начата рекультивация пяти полигонов, также с начала гола в области осуществляется раздельный сбор мусора.