Задержанная за одиночный пикет гражданка не является бортпроводником «Аэрофлота»

8 октября во время одиночного пикета у аэропорта Шереметьево была задержана уволенная ранее за неоднократные нарушения на работе бывшая бортпроводница «Аэрофлота» и глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илона Борисова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, как сообщило агентство, еще один пикетчик, оказавшийся водителем автобуса, был замечен у офиса авиакомпании в Мелькисарово. Третий человек с плакатом, появившийся у офиса на Арбате, оказался членом радикальной партии.

В «Аэрофлоте» отметили, что компании «известно о якобы проводимых членами ШПБ одиночных пикетах». Также в «Аэрофлоте» подчеркнули, что Илона Борисова в настоящий момент не является сотрудником авиакомпании. «С 1 октября она была уволена в полном соответствии с трудовым законодательством РФ. Ее увольнение никак не связано с деятельностью Шереметьевского профсоюза бортпроводников. Борисова была уволена в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей, кроме того, у нее было дисциплинарное взыскание», — заявили в компании.

Кроме того, в «Аэрофлоте» подчеркнули, что ШПБ «не представляет интересы всего трудового коллектива бортпроводников авиакомпании, который насчитывает более 8,5 тысячи человек, а представляет интересы лишь 11-13 человек, которые состоят в этом профсоюзе». Серия одиночных пикетов — это продолжение популистских действий главы ШПБ, не имеющих отношения к действиям профсоюза.

Ранее призыв главы ШПБ к бортпроводникам подключиться к несуществующей «забастовке» и брать больничные листы не увенчался успехом. Более того, она сама впоследствии назвала эту фейковую «забастовку» незаконной. Безуспешной оказалась и начатая Борисовой голодовка «до победного конца» — она завершилась в рекордные сроки сбором денег на личную карту главы ШПБ.

Коллеги по профсоюзной деятельности ее поступок осудили, так же как и призывы к забастовке «Больничный лист». Глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, ярый оппонент «Аэрофлота», назвал акцию «незаконным мероприятием». Он заявил, что работодатель не должен реагировать на этот вброс, который пришел из интернета.

В «Аэрофлоте» информацию о массовых больничных опровергли. По данным авиакомпании, количество открытых больничных не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышало число открытых. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы экипажем.

В будущем «Аэрофлот» планирует потратить 740 миллионов рублей на медстрахование сотрудников. Перевозчик уже объявил тендер на добровольное медицинское страхованию работников «Аэрофлота», членов их семей и пенсионеров. Помимо этого, перевозчик осуществляет программы социальной поддержки семей с детьми, а также материально помогает пенсионерам — бывшим работникам компании.

Кроме того, сотрудники авиакомпании активно пользуются ипотечными кредитами, что говорит о том, что они уверенно чувствуют себя в социальном плане. Любопытно, что на это указывала ранее и сама Илона Борисова.