Россиянам захотели дать возможность взяться за лупы

В российских магазинах предложили размещать крупные лупы, чтобы покупатели могли прочитать состав продуктов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает агентство «Москва» в среду, 9 октября.

«Очки не помогают, нужна лупа с очень большим разрешением. Приходит бабушка в магазин — пожилой человек кота в мешке покупает. (...) Действительно, невозможно даже с лупой иногда прочесть то, что там пишут, а для чего тогда пишут? Обманывают людей. Люди не могут понять, что они покупают, либо заставить магазины ставить, не знаю, крупные лупы», — обратилась Матвиенко к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой в ходе правительственного часа.

В качестве возможной альтернативы лупам сенатор предложила регламентировать размер шрифта, которым пишут состав продуктов на упаковках. По ее словам, для промышленных изделий минимальный размер шрифта составляет 22 кегля, но для пищевых продуктов он не установлен. Кроме того, Матвиенко считает, что смартфоны не помогут пожилым людям разобрать состав продуктов в магазине, поскольку ими «не все умеют пользоваться».

Ранее стало известно, что россияне стали тщательнее выбирать продукты в магазинах, обращая больше внимания на срок годности и производителя. По данным исследования холдинга «Ромир», в 2019 году 72 процента покупателей обращают внимание на срок годности продукта против 67 процентов годом ранее.

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