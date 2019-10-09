В Россию приедет Perturbator

Французский синтвейв-музыкант Джеймс Кент, выступающий под псевдонимом Perturbator, даст концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Именно у Кента получилось продвинуть эту музыку на большую сцену, заразив любовью к синт- и ретровейву всех, кого только можно: от угрюмых адептов блэк-метала до утонченных любителей эмбиента», — отмечают организаторы.

Концерт состоится 22 ноября в «ГлавClub Green Concert». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба.

Listen to <a href='https://music.yandex.ru/album/2527526?lang=en'>I Am the Night</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3467030?lang=en'>Perturbator</a> on Yandex Music

Perturbator получил известность после выхода видеоигры Hotline Miami, приняв участие в создании саундтрека к ней. В его дискографии четыре студийные пластинки и семь мини-альбомов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!