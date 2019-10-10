Подмосковье презентует инвестпотенциал в Мадриде и Барселоне

Подмосковная делегация презентует в Мадриде и Барселоне инвестиционный потенциал региона, сообщил заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 10 октября.

«Сейчас в регионе работает около 20 предприятий с участием испанского капитала, при этом два открылись в 2019 году», — рассказал Хромов.

По его словам, активно развивается сотрудничество в сфере здравоохранения, образования и культуры. Он подчеркнул, что Подмосковье заинтересовано в расширении сфер взаимодействия.

Роуд-шоу проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева, который неоднократно говорил о необходимости привлечения новых инвестиций для роста экономических показателей.

Мероприятия пройдут с 16 по 18 октября. В частности, в Мадриде пройдет встреча зампреда Подмосковья с послом России в Испании Павлом Корчагиным, а также запланировано посещение инновационного центра компании Coexpan, говорится на сайте областного правительства.