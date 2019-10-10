«Газпром нефть» оценила эффект от технологических проектов до 2025 года

Экономический эффект, полученный «Газпром нефтью» в результате реализации первого цикла технологической стратегии (27 проектов) вдвое превысил размер инвестиций. Об этом говорится в сообщении компании.

Суммарный долгосрочный доход от портфеля техпроектов, которые будут закончены к 2025 году, оценивается в 130 миллиардов рублей, объем дополнительной добычи — в 110 миллионов тонн нефтяного эквивалента (н.э.), а прирост запасов — почти в 600 миллионов тонн н.э. Компания поставила перед собой цель стать лидером отрасли по технологичности и активно заниматься реализацией успешных технологий на рынке.

В настоящее время в технологический портфель «Газпром нефть» в сегменте геологоразведки и добычи входит 100 проектов. Кроме того, уже завершено 27 и доход от них составил 2,5 миллиарда рублей. Это в два раза превышает объем инвестиций на реализацию проектов.

Важными показателями эффективности разработок являются их востребованность и перспективы коммерциализации на отраслевом рынке.

«В 2019 году, с учетом формирования стратегии «Газпром нефти» до 2030 года, мы актуализировали и нашу технологическую стратегию, чтобы сфокусироваться на проектах с максимальной отдачей. Но уже по завершению первого этапа видно, что у сегмента новых технологий колоссальная востребованность и маржинальность, — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев. — Пожалуй, сегодня это один из самых эффективных по доходности видов деятельности нашей компании. При этом надо учитывать не только прямой экономический эффект, но и возможности по развитию наших компетенций, доступ к опыту партнеров и возможность выхода на новые рынки».

В технологической стратегии «Газпром нефти», сформированной в 2014 году, определены 9 ключевых вызовов, с которыми сталкивается компания. Основное внимание уделяется работе с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами, увеличение выработки зрелых месторождений, освоение Арктических территорий. В 2019 году техпроекты, число которых превысило 100 штук, были разделены на 4 группы, в зависимости от получаемого эффекта и срока реализации. Это позволяет сосредоточиться на инновациях с максимальным потенциалом.

