Пособие по уходу за ребенком станет получить сложнее

Минтруд подготовил проект поправок в закон о социальном страховании, исходя из которых претендовать на выплату пособий по уходу за ребенком не смогут те, кто в это время работает на условиях неполного рабочего времени. На это в Facebook обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман.

Она отмечает, что это положение фактически запрещает любую подработку, например, в интернете, и одновременно получение детского пособия. Шульман призвала «прекратить на раннем этапе» продвижение законопроекта, в том числе посылать критические отзывы в Госдуму.

Материалы по теме Видно насквозь Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей

В настоящее время выплата пособия не прекращается, если мать, отец или другой опекун ребенка работает неполный рабочий день или на дому. Поправки означают, что если пособие оформлено на, допустим, мать ребенка, а ухаживает за ним отец, то выплата пособия должна прекратиться.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что получателя пособия можно изменить, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Сама мера, указывают там, направлена против злоупотребления правом на пособие.

Размер пособия составляет 40 процентов от среднего заработка застрахованного лица и не может быть меньше, чем 3,3 тысячи рублей на первого ребенка и 6,6 тысячи рублей на второго. Верхняя планка выплат — 26,2 тысячи рублей. Эксперты указывают, что предложенные Минтруда меры направлены на экономию бюджетных средств и усложнят пути получения пособия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!