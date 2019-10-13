Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах. При выходе на свободу Ибрагимов накинул на голову плед и отказался отвечать на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал Baza.

Корреспонденты, в частности, пытались спросить у Ибрагимова, перевоспитался ли он и как отреагировал на случившееся его отец. Но сын топ-менеджера молча прошел мимо них к машине.

3 октября сообщалось, что Ибрагимов, будучи за рулем BMW, отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС. Полицейским пришлось преследовать его несколько часов. В итоге Ибрагимова заблокировали в одном из дворов. Из машины были изъяты пистолет Макарова с шумовыми патронами, нож, бейсбольные биты и дополнительные номерные знаки для авто. Ибрагимова арестовали на 10 суток, после чего молодому человеку стало плохо и его госпитализировали. Возбуждено также уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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