В московском отеле пройдет бал-перформанс AfterHalloween

В московской гостинице Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в четвертый раз состоится бал AfterHalloween, получивший в 2019 году название «Отель "Галактика блуждающих душ"». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Команда Rise Entertainment и Simiram вновь устраивает бал, который по уровню ощущений сопоставим разве что с туристической экспедицией на Марс. На сей раз эти слова и правда недалеки от истины — темой нового AfterHalloween стал космос — в самом широком и фантазийном понимании слова», — отмечают организаторы. По их словам, при создании вселенной для гостей бала они ориентировались «на весь огромный корпус текстов, документирующих мечтания человечества о жизни за пределами земного шара».

В лайн-апе мероприятия заявлены израильский дуэт Red Axes, мексиканский исполнитель Sainte Vie, берлинец M.A.N.D.Y., голландский музыкант Patrice Bäumel. Хедлайнер будет объявлен позже.

Бал состоится 2 ноября. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

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