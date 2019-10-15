Экономика
 
Последние новости
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Таксист вытолкал россиянку с ребенком из автомобиля
Экстремальная тренировка Нурмагомедова попала на видео
Микроволновые печи признали безопасными для россиян
Эмили Ратаковски снялась на пляже в головном уборе из 90-х
Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований
США оставили без виз 18 российских дипломатов
К сторонникам Навального снова пришли с обысками по всей России
Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков
Садовод использовала вибратор не по назначению и насмешила коллег
Новости партнеров

Российские компании оценят с помощью «светофора»

Перейти в «Мою Ленту»

Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Их поделят на три группы, каждой из которых присвоят свой цвет.

О готовящемся нововведении рассказал глава департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, принцип «светофора» станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, более удобной для банков, которым теперь не придется отказывать в обслуживании добросовестным клиентам.

Предполагается, что регулятор будет отслеживать поведение компаний по данным специальной системы, к которой они обязаны будут подключиться. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого ЦБ мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Платформа уже получила предварительное название Know Your Customer («Знай своего клиента», KYC), неофициально участники рынка называют ее «светофором». ЦБ будет анализировать операции предприятий, их добросовестность при уплате налогов, а также репутацию и поведение и в зависимости от этих факторов присваивать один из трех цветов: красный, желтый или зеленый. Участников первой группы будут проверять особенно тщательно в режиме реального времени, второй — выборочно, третьей — в обычном порядке.

Поводом для разработки нового подхода стали многочисленные жалобы банков, которые обязаны исполнять требования закона о борьбе с отмыванием средств. Он предусматривает перечень условий и параметров, по которым подозрительных клиентов заносят в черный список и отказывают в обслуживании. При этом зачастую в него попадают законопослушные компании и граждане, что наносит ущерб и им самим, и банкам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам усложнят владение иностранной валютой
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

В пользу бедных

Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
08:01Сегодня

Российская кабачковая икра оказалась губительна для здоровья

07:26Сегодня

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

06:33Сегодня

Оценен риск обвала экономики США

Экономика00:0414 октября

Переиграли

Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
05:30Сегодня

Названа стоимость самой дорогой монеты в мире

04:01Сегодня

Сексизм обошелся американцу в 600 миллионов долларов

20:4714 октября

Женщин признали творцами успеха компаний

Экономика12:3214 октября

Богатыри и граффити — новое слово в банкинге

Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
20:3114 октября

США начали «шантажировать» Китай

20:3014 октября

Белоруссия заплатит за право подружиться с США

20:0514 октября

Крупнейшая компания мира заинтересовалась Россией

Россия
У погибшей при обрушении стены в Приморье остались двое детей
Таксист вытолкал россиянку с ребенком из автомобиля
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Россиянам назвали правила выживания в ДТП
Россиянку захотели лишить опеки над внуком за сдачу его квартиры в аренду
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Все материалы
Мир
США оставили без виз 18 российских дипломатов
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Стало известно о планах США лишить Россию Северного морского пути
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
От Украины потребуют объяснений в Минске
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Украинцы стали меньше поддерживать Зеленского
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
На Украине назвали способ давления на Россию
Все материалы
Экономика
Российские компании оценят с помощью «светофора»
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Российская кабачковая икра оказалась губительна для здоровья
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
Оценен риск обвала экономики США
Все материалы
Силовые структуры
Жителям Гонконга запретили подходить к районам проживания силовиков
Андрей Недзельский«Теперь ты фраер»
Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
Задержание сына экс-судьи с приятелем за смертельную драку попало на видео
Тамара ИванютинаКиевская отравительница
Жертвы годами погибали от ее яда. Она стала последней женщиной, расстрелянной в СССР
СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в следственном эксперименте
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сына судьи с приятелем задержали за смертельную драку в Красноярске
Все материалы
Наука и техника
Создан совершенно новый метод борьбы с раком
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Названы последствия скорого катаклизма на Земле
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Apple выпустит дешевый iPhone
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Опровергнут популярный миф о зарождении человеческой цивилизации
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов описал поражение «газующему» старику
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Боец по прозвищу Трактор собирал урожай, лишился пальца и продолжил работать
Все материалы
Культура
Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Умер литературный критик Гарольд Блум
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Объявлены победители Букеровской премии
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
«Я надеялся, что он просто умрет»
Исповедь врача, который пересаживает людям органы и страдает от мук совести
Все материалы
Интернет и СМИ
Режиссер рассказала о борьбе с унижением женщин в порно
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Девушка сходила на свидание с парнем из Tinder и осталась без нижнего белья
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Зрители разоблачили ролик НТВ о ярмарке по продаже детей геям
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян рассказала о самом страшном моменте своей жизни
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Елизавета II впервые нарушила традицию из-за тяжелой короны
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Умерла дизайнер София Кокосалаки
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Меган Маркл высмеяли за ошибку в цитате поэтессы
Все материалы
Путешествия
Родители поменяли ребенку подгузник в салоне самолета и ужаснули попутчиков
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Новый терминал российского аэропорта принял первые рейсы
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Популярный украинский курорт заполонили черные черви
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пропеллер частного самолета оторвал женщине конечности
Все материалы
Из жизни
Ужасная боль вынудила женщину заниматься сексом с мужем раз в год
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Лысеющая девушка полгода спала в парике ради парня
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
В Индии нашли похороненного заживо младенца
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Крокодил убил верующую на пути в церковь
Все материалы
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
BMW показала тизер нового компактного седана
На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta
Porsche 718 Cayman GT4 получил «гоночную» спецверсию
Все материалы
Дом
Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Москвичи полюбили спекулировать на петербургской недвижимости
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Выявлено влияние транспорта на квартиры москвичей
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Мужчина замуровал соседа из-за чересчур громкой музыки
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Проблемы строительства детсадов в России связали с дефицитом стройкомпаний
На реабилитацию реки Воронеж выделили миллионы рублей
Все материалы