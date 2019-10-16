Построенное по ошибке здание расстроило местных жителей

Администрация американского города Милл Крик, штат Вашингтон, по ошибке разрешила строительство 11-метрового здания склада, которое закрыло горожанам вид на гору Олимпус. Об этом сообщает сайт KSL.

Местный житель Скотт Браун (Scott Brown) решил переехать в Милл Крик более двух с половиной лет назад, поскольку ему понравился вид, открывавшийся из его дома на Олимпус, главную местную достопримечательность. Недавно прямо возле его забора началось строительство синего здания склада высотой 11 метров. В результате он перекрыл Брауну и нескольким его соседям вид на гору. Жители позвонили в городскую администрацию, чтобы выяснить, что происходит.

В заявлении на Facebook директор по планированию Милл Крика Френсис Лилли (Francis Lilly) признал, что город выдал разрешение на строительство по ошибке. Он заявил, что сожалеет о произошедшем. Лилли пояснил, что участок земли, на котором расположен склад, был предназначен для смежного коммерческого и мультисемейного использования, а владелец территории не учел этого. В результате городские власти одобрили стройку, опираясь на предоставленную застройщиком неполную информацию.

Администрация города выписала ордер на приостановку работ. Однако властям пришлось отозвать его после того, как адвокат компании-застройщика отметил, что суд вряд ли поддержит требование снести или перестроить здание, если застройщик подаст иск к городу.

Власти Милл Крика смогли только порекомендовать застройщику сменить цвет здания, чтобы сделать его менее обременительным.

Ранее сообщалось, что китайская строительная компания Broad Sustainable Building Co. возвела в центральном районе страны 57-этажный небоскреб всего за 19 рабочих дней. При строительстве здания рабочие использовали модульный метод, который позволял им возводить сразу по три этажа в день.

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