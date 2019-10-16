Хорватский музыкант Лука Шулич даст концерт в Москве

Участник дуэта 2Cellos Лука Шулич приедет в Москву с сольным проектом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт хорватского музыканта состоится 7 ноября в Московском Международном Доме Музыки. Артист выступит вживую со струнным оркестром из 12 музыкантов на сцене Светлановского зала. В первой части концерта прозвучат «Четыре сезона» Антонио Вивальди, а во второй — классические пьесы Йозефа Гайдна, Джакомо Пуччини, Витторио Монти и других композиторов.

Отмечается, что Шулич станет первым музыкантом, когда-либо сыгравшим «Времена года» Антонио Вивальди для соло виолончели с оркестром. Ранее артист выступал совместно с Лондонским симфоническим оркестром, Австралийским камерным и Сиднейским симфоническим оркестром, Немецким оркестром радио и телевидения, Варшавским и Русским филармоническими оркестрами. Кроме того, он гастролировал по Европе, США, Южной Америке и Японии, сочетая сольные классические выступления с работой в проекте 2Cellos.

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