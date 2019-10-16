В Москве стартовала программа резиденций Года музыки Великобритании и России

В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 стартовала программа музыкальных резиденций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Цель специально разработанной программы — открывать для артистов новые возможности профессионального развития. Ее участниками стали трое российских и трое британских музыкантов. Каждый из них сможет погрузиться в культуру другой страны, наладить сотрудничество с представителями локальной музыкальной сцены, создать новый материал и найти слушателей. За четыре недели резиденции участники встретятся с местными профессионалами, примут участие в рабочих сессиях, дискуссиях, неформальных мероприятиях, концертах и репетициях. Программа стартовала 14 октября и продлится до конца марта 2020 года.

Среди российских представителей — продюсер и певица Анелия Автандилова, композитор и пианист Игорь Яковенко и электронный музыкант Михаил Пиняев. В список британских участников вошли композитор Люси Рэйлтон, продюсер Себастьян Гейнсборо и саунд-художница Кэти Хиндл.

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