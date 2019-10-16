Олег Глушков и Василий Миролюбов представят в Москве перформанс о несдержанности

В Москве пройдет премьера новой работы театрального режиссера Олега Глушкова и актера Василия Миролюбова, посвященной гедонизму и несдержанности. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятие пройдет 17 октября в магазине adidas Originals на Кузнецком мосту. В перформансе также будут задействованы участники международной студии «С Е Т А П», которая, в частности, занимается дизайном пространств на концертах и фестивалях.
Авторы обещают исследовать «кайфожорство, ненасытность и несдержанность», называя их «древнейшими из актуальных проблем человечества». Подробности события не раскрываются.
Выступление станет продолжением совместной серии мероприятий от Originals Moscow и команды System 108. Вход на него — бесплатный по регистрации, подробнее о событии можно узнать на странице в Facebook.