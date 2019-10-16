Названо число получателей соципотеки в следующем году

Более 360 специалистов смогут получить социальную ипотеку в следующем году в Подмосковье, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Ее цитирует РИАМО в среду, 16 октября.

«В следующем году свидетельства о социальной ипотеке получат 130 врачей, 100 молодых ученых и 25 тренеров. Также свидетельства получат 60 учителей и 30 воспитателей», — уточнила Федотова.

По ее словам, чаще всего за счет социальной ипотеки жилье приобретают в Одинцове, Мытищах, Красногорске и Балашихе. Министр отметила, что в данных районах строятся большие по метражу квартиры.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в области с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Региональное правительство возмещает полную стоимость приобретаемого жилья, а участник программы платит только начисленные проценты по кредиту. Губернатор неоднократно отмечал востребованность данной меры соцподдержки. В октябре прошлого года в программу включили тренеров-преподавателей физкультуры.