Десять человек стали призерами конкурса «#стирателивкино»

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги конкурса #стирателивкино, который прошел в рамках федеральной акции «Стиратели-2». Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

Более ста человек из разных городов России прислали на конкурс свои видеоролики с фигурками супергероев MARVEL — Стирателей-2 из «Пятерочки». 10 авторов лучших работы из Краснодара, Новосибирска, Пскова, Тольятти, Лиски, Сергиев Посада, Нижнекамска и Дзержинска стали обладателями ценных призов — смартфонов Apple iPhone Xr, приставок Sony PlayStation, а также аксессуаров Apple (AirPods 2).

Работы финалистов конкурса стали составной частью итогового фильма, который озвучили популярные блогеры — Хованский, ЯнГо, «Кубик в Кубе» и Эльдар Джарахов.

«В прошлом году мы собрали всю коллекцию и составили собственный комикс, за который тоже получили приз — Power Bank с "Мстителями". Поэтому, когда начался новый конкурс, сразу приступили к делу», — поделилась впечатлениями от победы Евгения Тюрина из Новосибирска. «В этот раз сложно было придумать необычный сценарий, работали над этим целую неделю. На выходных мы сделали декорации и уже потом приступили к съемкам», — рассказала она.

«При создании ролика конечно же вдохновлялся последним фильмом "Мстители.Финал", а также мультфильмом "Человек-паук. Через вселенные". В моем ролике объясняется, что мир "Стирателей-2" — это альтернативная реальность нашего мира, которая укладывается в общую картину комиксов о существовании мультивселенных», — отметил другой победитель, Сергей Романов из Краснодара.

Результаты видеоработ оценивало компетентное жюри по нескольким критериям: соответствию тематике конкурса, логичности сюжета и креативности визуальной составляющей.