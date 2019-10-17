Подмосковная делегация посетила исследовательский центр Coexpan

Подмосковная делегация в рамках роуд-шоу в Испании посетила производственный центр компании Coexpan, специализирующейся на производстве упаковки. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 17 октября.

«Самое интересное — это исследовательский центр, где занимаются разработкой и тестированием новых видов упаковки из разных материалов вместе с производителями пищевых продуктов», — рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, эксперты подбирают материалы, которые можно подвергать вторичной переработки. Он отметил, что весь мир сегодня осваивает этот подход к производству.

Ранее в четверг члены подмосковного правительства по поручению губернатора Андрея Воробьева презентовали в Мадриде инвестиционный потенциал региона.

Один из 13 заводов Coexpan открылся недавно в Наро-Фоминске. Продукцию компании используют такие лидеры молочной индустрии, как Danone, Campina, Nestle, Parmalat.