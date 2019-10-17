Хакеры обещали обнародовать интимные фото и видео миллионов пользователей сети

Специалисты компании CheckPoint обнаружили вредоносную программу Phorpiex, рассылавшую письма, в которых хакеры шантажировали людей публикацией интимных фото и видео с веб-камер, которые якобы попали в их распоряжение. Об этом сообщается в пресс-релизе CheckPoint, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рассылка писем ведется с помощью спам-бота, который сначала загружает базу данных адресов электронной почты с сервера, а потом отправляет им сообщения. Злоумышленники используют те базы данных, в которых есть не только электронный адрес, но и пароль жертвы. Таким образом, хакеры получают возможность начать письмо с пароля адресата, после чего тот теряется и с готовностью выполняет требования преступников.

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По данным исследователей, бот способен отправлять около 30 тысяч электронных писем в час. Каждая отдельная кампания может охватить до 27 миллионов человек. Phorpiex активна в течение почти 10 лет и уже заразила около 450 тысяч хостов. Специалисты оценивают ежемесячный доход хакеров в 22 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей).

В CheckPoint отметили, что раньше Phorpiex использовалась для распространения других вредоносных программ или для майнинга криптовалюты.

Ранее болгарский хакер InstaKilla взломал несколько форумов о секс-услугах, похитив персональные данные более 333 тысяч пользователей. Нападению подверглись два ресурса — итальянский EscortForumIt.xxx и нидерландский Hookers.nl.

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